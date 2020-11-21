باحث عراقي يكشف كيف اخلت واشنطن بشروط المقاومة !!

2020/11/21 | 10:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى الباحث السياسي العراقي، باسم ابو طبيخ، "ان اعلان الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي انتهاء الهدنة مع الامريكيين يتسم بصبغة رسمية ويض...

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