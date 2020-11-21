الانسحابات الأمريكية من سوريا للعراق مستمرة منذ ٧٢ ساعة

2020/11/21 | 10:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت طرق الحدود السورية- العراقية حركة نشطة لدخول وخروج ارتال قوات الاحتلال الأمريكي خلال الايام الماضية....

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