2020/11/21 | 10:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

كشفت السلطات المصرية عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد محذرة من وجود بعض المصابين لاتظهر عليهم اعراض.

وقال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إن تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا أمر متوقع نتيجة للطقس البارد.

وأضاف تاج الدين، في تصريحات متلفزة نقلتها وسائل اعلام مصرية، أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن، مشيرا إلى أنه من 20% إلى 25% من الحالات المصابة تحتاج إلى دخول المستشفيات.

وشدد على ضرورة أن يكون الجميع حذرا في التعامل مع فيروس كورونا.

وأوضح أنه من الوارد أن يكون هناك مصاب بالفيروس لا تظهر عليه أي أعراض ويتسبب في عدوى الكثيرين، مشددا على أهمية ارتداء الكمامة فى كافة الأماكن العامة.

كما أشار إلى أن “هناك خلطا وتشابها بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في دولة عربية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في دولة عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).