إستهداف السفارة الايرانية في كابول بصاروخ

2020/11/21 | 10:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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طهران- واع

أعلنت السفارة الايرانية في العاصمة الافغانية (كابول) اليوم السبت عن سقوط صاروخ في فناء السفارة من دون وقوع خسائر بشرية .

واشارت عبر تغريدة تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع) ان " عدة شظايا أصابت المبنى الرئيسي والزجاج والمرافق والتجهيزات الخاصة بالسفارة لم تقع أي إصابات وجميع موظفي السفارة في صحة جيدة".

وشهدت كابول صباح اليوم ، هجمات صاروخية و انفجارات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين .

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