ديوان الرئاسة يحث على تسهيل اجراءات الدخول لتنشيط السياحة والاستثمار وحركة الاقتصاد

2020/11/21 | 10:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} شدد ديوان رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، على ضرورة تسهيل إجراءات إصدار جوازات السفر ومنح تأشيرات الدخول وذلك لدعم قطاع السياحة وحركة الاقتصاد والاستثمار.

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