السيد عمار الحكيم يحذر من خطة تحضرها بعض القوى لتسقيط الانتخابات المقبلة

2020/11/21 | 10:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} حذر رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، من خطة تحضرها بعض القوى السياسية لـ"تسقيط" الانتخابات المقبلة.

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