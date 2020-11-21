الحكيم: يتهم قوى السياسية بالسعي لـ”تسقيط” الانتخابات

2020/11/21 | 10:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، من خطة تحضرها بعض القوى السياسية دون ان يسميها لـ”تسقيط” الانتخابات المقبلة.وكتب الحكيم على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا إن “بعض القوى تعمل باستراتيجية تسقيط الانتخابات واتهامها بالتزوير وتثبيط الناس حتى لا تكون نسبة المشاركة عالية”.وكانت عدد من القوى السياسية اكد وجود ثلاث ملاين بطاقة …

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