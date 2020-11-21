اليوم.. البرلمان يصوت على قانون جرائم المعلوماتية

2020/11/21 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يستأنف مجلس النواب جلسته اليوم السبت لمناقشة عدد من القوانين، ابرزها مشروع قانون الجرائم المعلوماتية.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس ان “جدول الاعمال يتضمن كذلك تقرير ومناقشة مشروع قانون اللاجئين، والتعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري، فضلا عن طرح موضوع عام للمناقشة وبحضور وزير التعليم العالي بشأن توسيع المقاعد الدراسية، وتوجيه اسئلة شفهية لمحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي”.

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