2020/11/21 | 11:03 - المصدر: عين العراق

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السبت 21 نوفمبر 2020 | 10:58 صباحاً | عدد القراءات : 9

السليمانية تنفي وجود حالات اصابة بفايروس سارس

نفت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية الانباء التي تحدثت عن انتشار فايروس سارس في السليمانية.

وقال الدكتور صباح هورامي المدير العام لصحة السليمانية خلال بيان صحفي في مدينة السليمانية.

واضاف: سنقوم بمتابعة دقيقة لهذا الموضوع.

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