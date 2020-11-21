موجة استيطانية جديدة تستهدف مدينة القدس وتحولها الى نموذج مدينة فصل عنصري - مديحه الأعرج

2020/11/21 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 14/11/2020-20/11/2020إعداد:مديحه الأعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانفي سباق مع الزمن قبيل انتقال السلطة في الولايات المتحدة الاميركية الى إدارة ديمقراطية نشرت وزارة البناء والإسكان وسلطة الأراضي في اسرائيل مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات هاماتوس" على أراضي بلدة بيت صفافا، التي سيكون من شأن إقامتها عزل مدينة بيت لحم عن مدي ......





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