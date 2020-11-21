47 عاماً على انتفاضة البوليتِخنيِّو - الحزب الشيوعي اليوناني

2020/11/21 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_اليوناني 47 عاماً على انتفاضة البوليتِخنيِّوعربدة حكومية في القمع و الاستبداد!تمَّ كسر الحظر الحكومي! اليوناني إلى السفارة اﻷ-;-مريكيةإن الشعب لا يطأطئ رأسه، يناضل من أجل صحته وحقوقه المعاصرة! عِبر تظاهرات متنوعة اﻷ-;-شكال و الحفاظ على جميع بروتوكولات الحماية من الوباء، تم هذا العام أيضاً تكريم انتفاضة طلاب البوليتِخنيِّو التي قامت في تشرين الثانينوفمبر نوفمبر ......





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