ديالى: الامطار “طوق نجاة” لأكثر 30 الف دونم من الزراعة الديمية

2020/11/21 | 11:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، السبت، أن هطول الامطار شكل طوق نجاة لأكثر من 30 الف دونم من الزراعة الديمية داخل المحافظة.وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الامطار ينتظرها فلاحو ديالى بفارق الصبر منذ اسابيع خاصة لمحصولي الحنطة والشعير لتأمين ما يسمى بالرية الاولى لكن تاثيرها الاهم ينصب على الزراعة الديمية والتي تزيد عن 30 الف دونم كونها تعتمد بالاساس على الامطار خاصة في اطراف العظيم ومدن حوض حمرين”.واضاف التميمي،ان” الامطار شكلت طوق نجاة للزراعة الديمية في كل ديالى لتأمين اول رية كاملة وهي مهمة جدا”، لافتا الى ان “المحافظة بحاجة للامطار لتعويض النقص الحاصل في خزينها المائي في بحيرة حمرين وتأمين احيتاجات ديالى للموسم الصيفي القادم”.وتعتمد مناطق عدة في ديالى على الزراعة الديمية وهي طريقة قديمة جدا تعتمد بالاساس على مياه الامطار في سقي المحاصيل وخاصة الحنطة والشعير وتنتشر في العظيم ومن حوض حمرين.انتهى/ 25 ف

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