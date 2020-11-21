2020/11/21 | 11:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: قاآني زار بغداد واتفاق مع الكاظمي على التهدئة مع الامريكان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/21 | 11:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: قاآني زار بغداد واتفاق مع الكاظمي على التهدئة مع الامريكان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: قاآني زار بغداد واتفاق مع الكاظمي على التهدئة مع الامريكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).