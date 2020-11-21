استهداف السفارة الايرانية في كابول بقذيفه صاروخية

2020/11/21 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في العاصمة الافغانية كابول، اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2020) أن قذيفة صاروخية اصابت مبنى السفارة، وأكدت عدم وقوع إصابات.

وذكرت السفارة في بيان لها، أن "أحد الصواريخ التي أطلقت على كابل صباح اليوم، سقط في باحة السفارة، وأصابت عدة شظايا المبنى الرئيسي والنوافذ ومرافق ومعدات السفارة، ولحسن الحظ لم تقع إصابات وان جميع موظفي السفارة في صحة جيدة".

وكانت العاصمة الأفغانية كابل قد تعرضت صباح اليوم، لقصف بالصواريخ.

وأفادت وسائل الاعلام الافغانية، إن ما لا يقل عن عشرة صواريخ، سقطت على كابل صباح السبت.

واعلنت وزارة الداخلية الافغانية ان 14 صاروخا سقطت على مناطق مختلفة في كابل مما ادى الى مقتل 3 اشخاص واصابة 11 آخرين.

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