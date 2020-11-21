صحة ديالى تعلن عن تسجيل / 95 / اصابة جديدة بمرض كورونا دون تسجيل وفيات

2020/11/21 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اجرت دائرة صحة ديالى فحصا مختبريا ل / 606 / مسحات جديدة أظهر منها / 95 / حالة اصابة بفايروس كورونا ليكون اجمالي الاصابات منذ انتشاره في المحافظة / 17505 / اصابات مؤكدة .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان المحافظة شهدت وضمن الموقف الوبائي تسجيل / 128 / حالة شفاء ليصبح اجمالي حالات الشفاء في عموم ديالى / 16265 / حالة بنسبة 93% من مجموع الاصابات المؤكدة .



واضاف ان المحافظة لم تشهد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية تسجيل اية حالة وفاة ليبقى عدد المتوفين / 256 / حالة وفاة ./انتهى

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