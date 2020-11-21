2020/11/21 | 11:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدث ابتكار.. بخاخ يحمي من الاصابة بكورونا ليومين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/21 | 11:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحدث ابتكار.. بخاخ يحمي من الاصابة بكورونا ليومين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحدث ابتكار.. بخاخ يحمي من الاصابة بكورونا ليومين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).