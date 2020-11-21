بدايتها السليمانية.. تواقيع نيابية لربط رواتب موظفي الاقليم بالحكومة الاتحادية

2020/11/21 | 11:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن المكتب الاعلامي للنائبة الكردية السابقة سروة عبد الواحد، الجمعة، جمع 100 توقيع نيابي لربط رواتب الموظفين بالحكومة الاتحادية مباشرة.

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