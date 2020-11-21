ديوان الرئاسة يؤكد تسهيل منح تأشيرات الدخول للأجانب

2020/11/21 | 11:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ديوان رئاسة الجمهورية، تسهيل منح سمات دخول الأجانب لتنشيط الاقتصاد والاستثمار والسياحة.

وحسب بيان نقلته وكالة الانباء العراقية اليوم السبت، فإن ديوان الرئاسة اكد انه "بعد أن تنجلي أزمة كورونا فإن العراق بحاجة إلى مدّ جسور جديدة للتواصل مع مختلف دول العالم ، وتسهيل إجراءات منح سمات دخول الأجانب إلى البلاد، لزيارة الأماكن السياحية والدينية والتراثية ،ما يفتح المجال للطرف المقابل للمبادرة والتعامل بالمثل".

وأضاف أن "رئيس ديوان الرئاسة وخلال لقائه مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض الكعبي أشار إلى أنه "يتوجب المبادرة والسعي لتنشيط الجوانب السياحية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية، والتقارب مع شعوب العالم المختلفة ، وكسر حاجز القلق والتردد لدى شركات السياحة العالمية ، ليتسنى الاطلاع عن كثب على واقع المدن العراقية والحياة الاجتماعية والأنشطة المتعددة، ما يوفر فرصاً مضافة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ، وتبادل الأفواج السياحية".

وتابع البيان أن "الجانبين ناقشا عمل المديرية في مجالات تسهيل إجراءات اصدار الجوازات والبطاقة الموحدة ، بما تمتلكه من قاعدة بيانات متطورة، يمكن توظيفها والاستفادة من معلوماتها لتحقيق مديات اقتصادية وأمنية، وتوفير كمٍ وافٍ من المعلومات والبيانات، التي تخدم العملية الانتخابية المزمع اجراؤها منتصف العام المقبل".

PUKmedia / عن واع ‌

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