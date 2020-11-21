قوباد طالباني: ذكرى الشهداء ستبقى في قلوبنا

2020/11/21 | 11:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، رسالة بمناسبة يوم شهيد الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وجاء في الرسالة: يوم شهيد الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم مقدس في تاريخ حزب الشهداء المليئ بالمفاخر، يوم تجديد العهد والوفاء لاهداف الاتحاد الوطني وشعبنا، تلك الاهداف التي قدم الالاف من المناضلين الشجعان في الجبال وسجون البعث وجبهات الحرب ضد الارهاب حياتهم من اجلها.

واضاف: ان هذا اليوم هو يوم مراجعة الذات لكل اعضاء الاتحاد الوطني المخلصين، لكي نعلم كم تنسجم تصرفاتنا مع النهج الذي ضحى رفاقنا بارواحهم من اجله.

وتابع نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان: في هذا اليوم المقدس ننحني اجلالا واكبارا لشهداء الاتحاد الوطني وجميع شهداء شعبنا، وستبقى ذكراهم حية في قلوبنا، كما نبعث التحيات ونجدد عهد الوفاء لعوائلهم.

وقال قوباد طالباني: تحية اجلال واكبار لروح فقيد الامة مام جلال وجميع شهداء طريق حرية شعبنا.

PUKmedia ترجمة

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