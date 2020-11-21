العتبة الحسينية تعقد مؤتمرا حول الغدير بمشاركة 30 بحثا علميا

2020/11/21 | 11:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..

عقدت العتبة الحسينية المقدسة، مؤتمر الغدير العلمي العالمي الاول بشكل افتراضي وبمشاركة 30 بحثا من داخل العراق وخارجه.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر لواء عبد الحسن في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مؤتمر الغدير العلمي العالمي الاول كان مقررا ان يقام قبل عام وبسبب كورونا وغيرها عقد بشكل افتراضي، 30 بحثا لمناقشتها في يومين وبواقع جلستين لكل يوم”.

واضاف عبد الحسن ان “البحوث تنوعت حول مختلف المجالات المعرفية كالتاريخي والعقدي والحديثي والقراني والمجال اللغوي والادبي”، مشيرا الى ان المؤتمر سبقه عقد ندوات فكرية تمهيدية في كربلاء والبصرة تناولت الغدير في المصادر الاسلامية وصلة الغدير بيوم عاشوراء”.

واكد ان “المؤتمر هدف الى توضيح دور الامامة الالهية في انتظام الحياة الاجتماعية وحفظها من التفرقة، والكشف عن فلسفة الغدير ونشر مضامينه في المجتمعات الاسلامية”.



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