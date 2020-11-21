تحذير من مخاطر

2020/11/21 | 11:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع عراقي مختص بالأمور التقنية وتكنولوجيا المعلومات أن أمن العديد من ثكنات الجيش العراقي مهدد بسبب "الاستخدا السيئ" لبعض التطبيقات لاسيما تطبيق "تيك توك".

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