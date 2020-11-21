2020/11/21 | 11:23 - المصدر: سفن سكاي

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كشف مصدر حكومي عن صدور توجيه من قبل وزارة المالية يشير الى استقطاع بعض المخصصات المالية للموظفين.

وقال المصدر لقناة (7SKY) الفضائية ان” هناك توجيها صدر خلال الأسبوع الماضي من قبل وزارة المالية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ماعدا إقليم كردستان يشير الى استقطاع المخصصات المالية لبعض فئات الموظفين.

وأضاف ان” من بين المخصصات الملغاة كانت مخصصات المحاسبين والقانونيين، مرجحا ان استمرار وزارة المالية بحذف المخصصات الممنوحة خارج إطار السلم الوظيفي لعموم الموظفين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصدر لـ(7SKY): المالية تلغي المخصصات الممنوحة خارج السلم الوظيفي خلال موازنة 2021 7 SKY TV.

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