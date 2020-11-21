داخلية الوفاق تتسلم 10 طائرات هليكوبتر من “إيرباص” قريبا

2020/11/21 | 11:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا تعزيز قدرات الوزارة بِشَرَاكة جديدة مع شركة طيران “إيرباص” الفرنسية، وقال “سنستلم قريباً 10 طائرات هليكوبتر حديثة ومجهزة بالكامل”.

وبحسب صحيفة “الوسط” الليبية، أوضح باشاغا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، “هذه الطائرات ستستعملَ في أغراض مكافحة الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، والبحث والإنقاذ، ومراقبة الحدود والسواحل، وخطوط تهريب البشر، ومهام السلامة المدنية”.

وبدأ باشاغا الأربعاء الماضي زيارة إلى فرنسا وقع خلالها مع مؤسسة أمنية فرنسية متخصصة في تحديد الهوية البايومترية لأغراض أمنية ومدنية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطوير النظم البيوميترية في سبيل تدشين أنظمة هوية باروميترية؛ للتجهيز لمتطلبات الانتخابات والأغراض الأمنية الأخرى.



والتقى باشاغا خلال الزيارة، وزيري الخارجية الفرنسية جان إيفلودريان، والداخلية جيرالد دارمانان.

وفي وقت سابق الجمعة، بحث وزير الداخلية المفوض مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسي بارلي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية بما يعزز الاستقرار بالبلدين.

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