مصدر سياسي: قاآني زار بغداد لتجديد هدنة الفصائل المسلحة

2020/11/21 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف سياسي عراقي بارز في بغداد، اليوم السبت عن زيارة سريعة لزعيم “فيلق القدس” الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، إلى بغداد، يوم الأربعاء الماضي، التقى خلالها بزعماء مليشيات مسلحة مختلفة، كما أجرى لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وبحسب المصدر نفسه … Readmore

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