إصرار نيابي على تمرير “المعلوماتية”: سيمنع العبثية ويحفظ الحرية

2020/11/21 | 11:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

اكدت عضو مجلس النواب عالية نصيف , السبت, وجود إصرار نيابي على تمرير قانون جرائم المعلوماتية لمنع العبثية ومحاصرة الذباب الالكتروني والجيوش الالكترونية التي تعمل على تسقيط الأشخاص , مشيرة الى ان البرلمان حريص على تشذيب ماورد في نص مشروع القانون لضمان حرية الرأي.

وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “إقرار قانون جرائم المعلوماتية اصبح ضروريا في الوقت الحاضر لكونه سيمنح النائب من الحصول على المعلومة من أي مؤسسة”.

وأضافت ان “من محاسن القانون محاربة الذباب الالكتروني والجيوش الالكترونية التي تعمل على تسقيط الأشخاص”، لافتة إلى أن “القانون سيسهم في تنظيم حالات التشتت”.

وأوضحت نصيف، أن “القانون الحالي فيه بعض الإشكالات الا انه سيتم تشذيبه من خلال مناقشته وسنعمل على الحفاظ على حرية الرأي والتعبير بما يناسب مع الأصول والأعراف العامة”.



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