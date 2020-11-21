ديالى تكمل استعدادتها لمواجهة اولى موجات” سيول الحدود” مساء اليوم

2020/11/21 | 11:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول حكومي في ديالى، السبت، عن اكمال الاستعدادات لواجهة اولى موجات سيول الحدود مساء اليوم.وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الجهد الحكومي في مندلي وقزانية كبرى المدن الحدودية شرق ديالى اكملتا استعدادتهما لمواجهة اولى موجات السيول القادمة من الحدود العراقية – الإيرانية، مساء اليوم، بعد امطار غزيرة في الساعات الماضية”.واضاف اكرم،ان “السيول ستتدفق كالمعتاد في 6 وديان كبيرة ابرزها ترلساق وهي قادرة على استيعاب مئات الملايين من الامتار المكعبة من مياه السيول”، مشيرا الى “حجم السيول وقوتها يعتمد على معدلات هطول الامطار”.وأوضح، أن “السيول تكون في مواسم قوية جدا وجارفة تسبب اضرار مادية للقرى الزراعية وفي احيان اخرى غير مؤثرة لكنها تؤدي في كل الاحوال الى قطع الطرق البرية الممتدة بين ديالى وواسط لاسابيع عدة”.واشار مدير ناحية مندلي وكالة الى انه “يجري حاليا مراقبة الاوضاع عن كثب استعداد لاول موجات السيول المحتملة وفق الانواء الجوية ونامل ان تمر بسلام دون اي اضرار”.



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