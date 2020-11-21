البنك المركزي العراقي يصدر توجيها جديدا إلى المصارف

2020/11/21 | 11:48 - المصدر: NRT عربية

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شعار البنك المركزي العراقي

فوتو: أرشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أصدر البنك المركزي العراقي، السبت، توجيها للمصارف كافة، بين فيه أن بلغاريا قامت بطرح اوراق نقدية تتضمن مواصفات أمنية جديدة.

وقال البنك في بيان اليوم، 21 تشرين الثاني 2020، إن "البنك الوطني البلغاري اعلمنا بانه قام بطرح فئات 5 و10 و20 ليف"، مبينا ان "هذه الفئات تتضمن مواصفات امنية جديدة فضلا عن تحديث بعض المواصفات الامنية الموجودة فيها".

وأضاف البيان ان "الورقة النقدية القديمة من ذات الفئة باقية للتداول وذات قوة وابراء وعرض قانوني لحين استبدال الاوراق النقدية التالفة من هذه الفئة".ووجه البنك كافة المصارف الخاصة في العراق بإبلاغ منسوبيهم من الذين يعملون في مجال النقد الأجنبي بالإصدار الجديد للبنك الوطني البلغاري.

ر.إ

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