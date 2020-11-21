2020/11/21 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على ما يسمى بامر أحدى المفارز العسكرية بقاطع الجنوب في بغداد .وذكر بيان للاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابيية والذي عمل امر احدى المفارز العسكرية في ما يسمى قاطع الجنوب ، وقد تمت عملية القاء القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له والاطاحة به في منطقة الدورة ببغداد والذي اعترف بأنتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير ./انتهى9

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