استحداث مكتب لتشغيل العاطلين عن العمل في حقل غربي القرنة ٢ شمالي البصرة

2020/11/21 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / استحدث مكتب لتشغيل العاطلين عن العمل في حقل غربي القرنة ٢ شمالي البصرة .وذكر قائممقام قضاء المدينة عدنان الجابري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان اجتماعا مشتركا عقد بشأن استحداث مكتب للتشغيل في حقل غرب القرنة ٢ بحضور قائممقامي قضاءي المدينة والقرنة ومديري ناحيتي الشهيد عز الدين سليم والثغر وممثلا عن القوة الضاربة للتنسيق المشترك باستحداث المكتب لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل بعد تفاقم البطالة في مناطق شمالي البصرة والقضاء عليها .واضاف سيكون المكتب مرتبطا بمكتب التشغيل المركزي في البصرة لحين اكمال قاعدة البيانات وتسجيل الشباب العاطلين عن العمل وذلك لبعد المسافة بين الاقضية والمركز وتوفير فرص عمل في الشركات النفطية العاملة في المناطق التي تقع بالقرب من دور المواطنين .واشار الى ان هناك اجتماعا سيعقد مطلع الأسبوع المقبل مع قسم التشغيل المركزي في محافظة البصرة لوضع الآلية التي سيتم اعتمادها في مكتب التشغيل المستحدث كما سيتم بحث استحداث مكاتب للتشغيل في جميع الحقول النفطية "/انتهى

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