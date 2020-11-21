رفض دولي لنتائج انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية

2020/11/21 | 11:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت اللجنة الاولمبية الدولية الاعتراف بنتائج انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية وابقاء رعد حمودي في منصبه.

وقالت اللجنة الاولمبية الدولية في وثيقة حصل PUKmedia على نسخة منها: بسبب الخروقات والانتهاكات التي صاحبت العملية الانتخابية للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، ترفض اللجنة الاولمبية الدولية الاعتراف بنتائج تلك الانتخابات.

واضافت الوثيقة: تدعو اللجنة الاولمبية الدولية الى اعادة الانتخابات وابعاد الذين عليهم مؤشرات قانونية وانتهاكات للميثاق الاولمبي وإبقاء الكابتن رعد حمودي رئيسا للجنة الاولمبية العراقية لحين اعادة الانتخابات.

من جانبه، اكد جمال علي مدير دائرة الرياضة في محافظة السليمانية خلال تصريح خاص لـPUKmedia، الخبر، مشددا على ضرورة اجراء انتخابات حرة ونهزيهة للجنة الاولمبية العراقية.

PUKmedia /هريز جمال‌

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