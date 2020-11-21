المالية النيابية تدعو اقليم كوردستان لارسال وفد الى بغداد

2020/11/21 | 11:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو في اللجنة المالية النيابية عن وجود اتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن حصة الاقليم من موازنة العام 2021.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت 21/11/2020، ان حصة اقليم كوردستان في الموازنة ستعتمد على الاتفاق المبرم بين الحكومتين، لان الاتفاقية المبرمة بينهما هي التي ستتحول الى مواد في الموازنة، مشيرا الى ان هناك اتفاق بين الجانبين ووفد من الاقليم مشارك في صياغة مشروع قانون الموازنة للعام 2021، لافتا الى انه لا يعلم فحوى الاتفاق لكن هناك نقاشات بين الجانبين.

وتابع النائب جمال كوجر ان الاتفاق بين الجانبين حصل عند اعداد موازنة 2020، لكن الموازنة لم تشرع وبالتالي هذا الاتفاق سيعمل به في اعداد موازنة 20201.

وأشار النائب جمال كوجر الى ان هناك اعتقاد بأن حصة الاقليم تؤخر اقرار الموازنة، لافتا الى ان اللجنة المالية تؤجل فقرة حصة الاقليم الى نهاية النقاشات لانها نقطة خلافية لكن هذا لا يعني انها سبب في عدم الاتفاق او تأخر الاتفاق على اقرار الموازنة.

وأعرب النائب جمال كوجر عن اعتقاده بضرورة ان يأتي وفد رفيع المستوى مكون من رئيس وزراء اقليم كوردستان ونائبه وعدد من الوزراء الى بغداد قبل ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب، وذلك ليعطوا زخما للحكومة والفقرة الخاصة بالاقليم، ويعطوا اشارة الى مجلس النواب ان هناك اتفاقا حصل وبالتالي يتم تمرير الموازنة حسب المتفق عليه بين الحكومتين.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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