2020/11/21 | 11:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مجموعة من العلماء ما وصفوه

بـ"البشرى السارة" التي يمكنها أن تحمي

من عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب

لمرض "كوفيد 19" بصورة نهائية وكاملة.

وأوضح تقرير منشور عبر شبكة "سي إن بي سي"

الأمريكية أن ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يتوصلون الى لغز كورونا وسر موت البعض) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يتوصلون الى لغز كورونا وسر موت البعض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).