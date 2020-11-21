العمل توجه موظفيها بالدوام الجمعة والسبت لإكمال معاملات المقترضين

2020/11/21 | 11:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، السبت، منتسبي دائرة العمل والتدريب المهني فيها بالدوام يومي الجمعة والسبت من اجل اكمال معاملات المقترضين للمشاريع المدرة للدخل.

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