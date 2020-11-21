وكالة الاستخبارات: القبض على ما يسمى آمر أحدى المفارز العسكرية لداعش جنوبي بغداد

2020/11/21 | 11:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، القبض على ما يسمى آمر إحدى المفارز العسكرية لداعش جنوبي بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية ،الذي عمل آمر إحدى المفارز العسكرية في ما يسمى قاطع الجنوب"، مشيراً إلى أن عملية إلقاء القبض عليه تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ،ونصب كمين محكم له ،والإطاحة به في منطقة الدورة ببغداد ،الذي اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية ،واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

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