2020/11/21 | 11:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، السبت، فقدان نصف مليار م/3 من مياه السيول سنويا شرق المحافظة.وقال الكروي في تصريح لـ/المعلومة/،ان” مناطق شرق ديالى وخاصة الحدودية تتميز بتدفق كميات كبيرة من السيول مع هطول الامطار تصل في بعض الاحيان الى اكثر من نصف مليارم/3 وهي كمية كبيرة جدا يمكن اذا تم خزنها احياء مئات الالاف من الدونمات وخلق بيئة زراعية ثابتة قادرة على مواجهة مواسم الجفاف الحادة”.واضاف الكروي،ان” فقدان هذه الكميات الكبيرة من السيول التي تذهب الى الوديان دون أي استفادة منها تثمل ثروة مهدورة”، داعيا الى “بناء سد كبير يسهم في اسيتعاب موجات السيول المتدفقة لابعاد ضررها عن المناطق الزراعية والمدن وخزنها لتشكل خزين مائي يؤمن حاجة الاهالي للاغراض الزراعية والشرب “.واشار الكروي الى ان” بناء سد كبير قرب الحدود بين العراق وايران في مسارات تدفق السيول ضرورة من اجل الاستفادة من تلك المياه التي تمثل ثروة طبيعية ستغير من مصير مناطق واسعة وتعطي امل في احياء مئات الالاف من الدونمات”.



انتهى/ 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ديالى: نفقد نحو نصف مليار م/3 من مياه السيول سنويا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ديالى: نفقد نحو نصف مليار م/3 من مياه السيول سنويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).