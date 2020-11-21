واشنطن تقلص فترة الإعفاء من العقوبات التي تتيح للعراق شراء الغاز الإيراني

2020/11/21 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قلصت إدارة ترمب مدة الإعفاء من العقوبات التي تسمح للعراق بتشغيل شبكة الطاقة الكهربائية عبر شرائه الغاز الإيراني.

صحيفة واشنطن بوست نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بأن الوزير بومبيو مدد الإعفاء لمدة خمسة وأربعين يومًا إضافيًا بعد أن كان مئة وعشرين يوما، تاركًا لإدارة ترمب قرارًا نهائيًا بشأن تمديده أو قطعه تمامًا قبل التنصيب في العشرين من يناير.

وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة استخدمت الإعفاء من العقوبات وسحب السفارة كوسيلة ضغط لدفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتقليل اعتماد حكومته على إيران وإضعاف نفوذ الميليشيات المدعومة من طهران في العراق.

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