أنباء عن وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في

2020/11/21 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر في أفغانستان وباكستان، وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أفغانستان، لأسباب طبيعية على الأرجح.

ونقلت صحيفة عرب نيوز الباكستانية والتي تصدر باللغة الإنكليزية، عن أربعة مصادر أمنية على الأقل، تأكيدهم خبر وفاة الظواهري على الرغم من قول اثنين من المصادر بأنهم غير مخولين للتحدث الى وسائل الاعلام، في حين ذكرت الصحيفة في تقرير لها ان وفاة الظواهري ستخلق فراغا عميقا داخل التنظيم، بعد مقتل اثنين من أبرز المرشحين لخلافته خلال الفترة الماضية.

وكان آخر ظهور للظواهري البالغ من العمر تسعة وستين عاما، عبر رسالة مصورة بثها قبل أكثر من شهرين بمناسبة ذكرى هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر.

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