فرض الاغلاق في “تورنتو” الكندية اعتبارا من الاثنين بسبب وباء كورونا

2020/11/21 | 11:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد فرض الإغلاق في مدينة تورنتو الكندية اعتبارا من الإثنين بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال فورد خلال تصريحات صحافية ان الوضع خطير جدا ويتطلب اتخاذ اجراءات أكثر مبينا أن الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ في تورنتو ومنطقة بيل اعتبارا من الاثنين الثالث والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر الحالي.

وخلال هذا الاغلاق سيتم حظر جميع التجمعات الخاصة الداخلية لمدة ثمانية وعشرين يومًا على الأقل، وسيخضع المخالفون لغرامات قدرها سبعمئة وخمسين دولارًا كنديًا.

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