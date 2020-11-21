2020/11/21 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، عن إلقاء القبض على "آمر مفرزة عسكرية داعشية" بقاطع الجنوب في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة ٤ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابيية والذي عمل امر احدى المفارز العسكرية في ما يسمى قاطع الجنوب".

وأضافت أنه "تمت عملية القاء القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له والاطاحة به في منطقة الدورة ببغداد والذي اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير"، مؤكدة أنه "تم ايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".





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