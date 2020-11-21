أميركا تمنح العراق تمديداً جديداً لاستيراد

2020/11/21 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت الإدارة الأميركية الضغط، على

العراق وإيران من خلال تقليص مدة

الإعفاء من العقوبات المرتبطة بالتعامل

مع إيران، التي تعتمد عليها بغداد

لاستيراد الطاقة، وفقا لصحيفة واشنطن

بوست.

وأكدت الصحيفة أن حمل

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