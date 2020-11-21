الولايات المتحدة: لا نريد حرباً مع الصين أبداً

2020/11/21 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنتاغون أنه لا يريد وقوع حرب

بين الولايات المتحدة والصين أبدا، وأن

واشنطن ستواصل استراتيجيتها لردع بكين.

وقال نائب قائد هيئة الأركان المشتركة

للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال جون

هايتن خلال مؤ

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