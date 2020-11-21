2020/11/21 | 12:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة- واع

هرب سجناء من سجن بعبدا في لبنان اليوم السبت، بعد تحطيمهم ابواب الزنزانات.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية ان "سجناء حطموا فجر السبت أبواب الزنزانات في سجن بعبدا وهربوا إلى جهات مجهولة"، مشية الى ان القوات الامنية اوقفت بعض المساجين الهاربين".

وأشارت إلى أنه خلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت بشجرة، الأمر الذي أدى الى مقتل عدد منهم على الفور.

المصدر: BBC عربي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هروب سجناء من سجن بعبدا في لبنان بعد تحطيمهم ابواب الزنزانات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هروب سجناء من سجن بعبدا في لبنان بعد تحطيمهم ابواب الزنزانات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).