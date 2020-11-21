دراسة فريدة من نوعها.. باحثون يكتشفون

2020/11/21 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة فريدة من نوعها، أن العلاج بالأكسجين غير أجسام كبار السن على المستوى الخلوي إلى ما كانت عليه قبل 25 عامًا، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

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