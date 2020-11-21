حقيقة اهتمام ريال مدريد بعودة رونالدو

2020/11/21 | 12:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية حقيقة اهتمام نادي ريال مدريد ورئيسه، فلورنتينو بيريز، بإمكانية عودة جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، إلى العملاق الإسباني مرة أخرى.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن “رونالدو لن يجد أفضل من الدوري الإيطالي ليستمر به على الرغم من تفكير يوفنتوس في رحيله بعد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها بسبب جائحة فيروس كورونا”.

واوضحت الصحيفة أن “رونالدو يتمتع بميزة في الدوري الإيطالي بسبب قانون الضرائب الجديد الذي يفرض فقط على اللاعبين مبلغ ثابت قيمته 100 ألف يورو فقط وهو ما جعل البرتغالي نفسه يفضل الذهاب إلى الكالتشيو بدلاً من أي مسابقة أخرى قبل عامين”.

واشارت الى ان “رحيل رونالدو عن يوفنتوس قد يكون صعبًا رغم كل ما يكتب في التقارير على مدار الأيام الماضية وإلا سيفقد هذه الميزة سواء عاد إلى إسبانيا أو انتقل إلى فرنسا وتحديدًا باريس سان جيرمان”.

ورحل رونالدو عن ريال مدريد في صيف عام 2018 بعد انتهاء بطولة كأس العالم في روسيا بمقابل 100 مليون يورو دٌفعت على عامين كما كان الاتفاق من يوفنتوس.



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