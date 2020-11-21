حقوق الانسان النيابية: إنهاء ملف النازحين يضمن نزاهة الانتخابات

2020/11/21 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة حقوق الانسان النيابية احمد الكناني أن أحد بنود قانون الاقتراض ينص على تخصيص الاموال لإنهاء ملف النازحين.

وأوضح الكناني في تصريحات صحفية، أن المفوضية لم تحد من التدخلات السياسية لتزوير تصويت النازحين، مبينا أن الحركة السكانية للنازحين كانت نافذة للتزوير في انتخابات عام الفين وثمانية عشر.

وأضاف، أن التزوير في الانتخابات السابقة تم عبر الضغط على النازحين، مشددا على ضرورة إنهاء ملف النازحين لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

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