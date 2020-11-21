2020/11/21 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران إليوت ابرامز، النظام الإيراني برد قوي جدا، في حال قيام المجاميع المسلحة الموالية لها بمهاجمة القوات الامريكية في العراق.

وأكد ابرامز في تصريح ان الولايات المتحدة سترد بشكل قوي على أي اعتداء تنفذه إيران أو ميليشياتها على مواطنين أميركيين، مبينا ان الرئيس دونالد ترمب لا ينوي خلق صراع جديد في المنطقة، وانه سبق وأن أعلن عزمه سحب قوات أميركية من العراق وأفغانستان، لكن واشنطن تعلم جيدا أن إيران متورطة بأعمال خطيرة في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبرامز يتوعد طهران برد قوي في حال قيام الفصائل الموالية لها بمهاجمة القوات الاميركية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إبرامز يتوعد طهران برد قوي في حال قيام الفصائل الموالية لها بمهاجمة القوات الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).