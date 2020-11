إصابة 8 أشخاص بإطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأميركية

2020/11/21 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

أصيب ثمانية أشخاص بجروح في إطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأميركية، بحسب ما قالت الشرطة المحلية، مضيفة أنه لم يتم القبض على المسلح.

ووقع إطلاق النار داخل سوبر ماركت مايفير مول في إحدى ضواحي ميلووكي، وقالت الشرطة بيان انه عندما وصلت فرق الانقاذ لم يكن مطلق النار موجودا في مكان الواقعة، مشددة على أن الخطر ما زال قائما مطالبة السكان الابتعاد عن المكان.

Law enforcement still arriving at Mayfair Mall to join what is already a very large police presence pic.twitter.com/WqHXGZunZN

— Brittany Lewis (@brittlewisnews) November 20, 2020

