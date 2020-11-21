2020/11/21 | 12:50 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلسلة انفجارات تهز العاصمة الافغانية كابول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/21 | 12:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلسلة انفجارات تهز العاصمة الافغانية كابول) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلسلة انفجارات تهز العاصمة الافغانية كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).