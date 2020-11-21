الاستخبارات.. اعتقال مسؤول عسكري لداعش في جنوب بغداد

2020/11/21 | 12:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية، السبت، القبض على مايسمى امر أحدى المفارز العسكرية بقاطع الجنوب في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (21 تشرين الثاني 2020)، انه " تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد من القاء القبض على أحد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائة لعصابات داعش الارهابيية والذي عمل امر احدى المفارز العسكرية في مايسمى قاطع الجنوب".

واضاف، انه "تمت عملية القاء القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له والاطاحة به في منطقة الدورة ببغداد والذي اعترف بأنتمائة لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".

واوضح انه "تم ايداعة التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

ا.ح

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