المالية النيابية: شكلنا لجنة فرعية لبيان وجهة نظر البرلمان بشأن الإصلاحات الضرورية

2020/11/21 | 12:50 - المصدر: NRT عربية

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عضو المالية النيابية جمال كوجر

فوتو: أرشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن تشكيل لجنة فرعية لبيان وجهة نظر البرلمان بشأن ورقة الإصلاحات.

وقال عضو اللجنة النائب، جمال كوجر، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 21 تشرين الثاني 2020، إن "الورقة البيضاء هي رؤية الحكومة للإصلاح، وأن اللجنة المالية شكلت لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات الضرورية في هذه المرحلة"، مؤكدا أنه "سيتم إرسال ورقة البرلمان للحكومة ،وهي التي تستطيع الدمج في ما بينهما وتبدأ بعملية إصلاح حقيقية".

وأضاف أن "العراق سيقترض مجددا بكل تأكيد، لأن موارده لا تساوي نفقاته"، وتابع أن "الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع الموازنة، على الرغم من إرسال كتاب رسمي للإسراع بإرساله كي يقوم مجلس النواب بتعديل المشروع".

وفيما يتعلق بطبع العملة العراقية، أوضح كوجر، أن "طبعها من دون وجود غطاء مالي سوف يؤثر في قوتها، وسيتمكن من فك الأزمة مؤقتا، لكن بعد هذا سنواجه أزمة أخرى"، مبينا أنه "لا يوجد حل غير الإصلاحات".

وتابع أن "ما يصل من المنافذ الحدودية لا يتجاوز الـ 10% من مواردها الحقيقية، وأن أي إصلاحات فيها ستوفر مبالغ إضافية مضاعفة".

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، قد أكد في وقت سابق أن موازنة 2021 مبنية على متطلبات الورقة البيضاء، وجاء في تغريدة له على موقع "تويتر"، ان "موازنة 2021 ستكون إصلاحية بامتياز ومبنية على متطلبات الورقة البيضاء"، وتابع أن "موازنة العام المقبل ستتخذ إجراءات تهدف بشكل مباشر إلى تحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات".

ر.إ

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